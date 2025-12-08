В ДТП на трассе у Алапаевска погиб человек и пятеро пострадали

На 111 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Авария произошла утром у Алапаевска.

По предварительным данным, водитель УАЗ-425 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Один из пассажиров УАЗ погиб на месте, водитель и четверо пассажиров доставлены в больницу. Личности участников ДТП устанавливаются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводится осмотр места ДТП, опрашиваются свидетели, проводятся другие необходимые мероприятия. На участке введено реверсивное движение.

Ирина Пичурина