В Самарской области продают имущественный комплекс хлебозавода

Имущественный комплекс бывшего Новокуйбышевского хлебозавода №2, расположенный на ул. Суворова, 4, снова выставлен на продажу. Информация размещена на федеральной площадке «Торги-России».

В лот входят участок площадью 1,7 га, производственные здания и кирпичный проходной пункт. Начальная цена — 17,928 млн руб., что на 17% ниже первоначальной стоимости 21,6 млн руб., установленной в 2023 году. Тогда объект не нашел покупателя.

Комплекс находится в залоге у ООО УК «ФИН-Партнер» и под арестом. Эти юридические обременения связаны с уголовным делом против бывшего руководителя компании-должника.

Отмечается, что потенциальный покупатель должен учитывать риски из-за невозможности переоформления прав собственности до полного исполнения судебного решения.

Андрей Сазонов