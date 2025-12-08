Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль увидел основу для диалога по Украине в новой Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов. Он отметил, что отказ Вашингтона от риторики глобального доминирования и призывы к диалогу созвучны позиции Москвы. При этом в Кремле подчеркивают, что выводы нужно делать по реальным действиям. Европа, напротив, встревожена изменениями в американской стратегии. Документ ориентирован скорее на получение прибыли, чем на распространение демократии, пишет The New York Times. Также в обновленной стратегии США поставлено под вопрос безусловное расширение НАТО. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что публикация документа знаменует новую эпоху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Утром 5 декабря планета проснулась в новом мире. Как говорится, без объявления войны. Впрочем, текст новой стратегии национальной безопасности США почти целиком построен на том, что объявление боевых действий — тем более наступательных и долгосрочных — больше не входит в список американских национальных приоритетов. Самое удивительное в этой истории то, что столь важный документ был опубликован без предварительных утечек в прессу и без помпезной презентации, как это принято у нынешней президентской администрации. Складывается впечатление, будто кто-то раньше времени нажал на кнопку, и стратегия с несколькими грамматическими ошибками и недоработанными формулировками стала достоянием общественности. Но откатывать назад не решились, и теперь можно смело говорить, что мир вошел в эпоху отсутствия глобальных гегемонов.

В вводной части утверждается, что стратегии всех предыдущих американских администраций после окончания холодной войны были ошибочными. Они «сбились с пути», сосредоточившись на глобальном доминировании и «глобализме», что привело к ослаблению американского среднего класса и промышленной базы. В связи с этим вместо экспансии и защиты демократии по всему миру Белый дом провозглашает возрождение и защиту западной идентичности. Важнейшей целью объявлено обеспечение выживания и безопасности США как суверенной республики, защита ее границ и экономики.

Именно поэтому одной из главных угроз названа массовая миграция из стран третьего мира, которая теперь трактуется как вторжение. Нелегалов, по всей видимости, будут рассматривать уже не как социальную проблему, а как форму агрессии, против которой допустимы любые меры. Эта тема касается и европейцев: в стратегии прямо выражено опасение, что «уже через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут странами с преимущественно неевропейским населением. В связи с этим остается открытым вопрос, будут ли они видеть свое место в мире и свой союз с Соединенными Штатами так же, как это делали те, кто подписывал устав НАТО».

Рецепт выживания по Трампу прост: закрывайте свои границы и переставайте расширяться на Восток. Более того, с Востоком лучше договариваться и конкурировать, но не воевать. Это касается не только главного американского соперника Китая, но и России. В отличие от прежних стратегий, нынешняя не содержит отдельного раздела, посвященного нашей стране.

Россия в целом упоминается всего 10 раз вместо 71-го в аналогичном документе администрации Джо Байдена. С Москвой предлагается восстановить стратегическую стабильность, а об Украине сказано, что ей следует помочь выжить как жизнеспособному государству.

Основное же внимание Трамп уделяет Западному полушарию. Он фактически возрождает доктрину Монро, объявляя обе Америки своей зоной влияния. Вашингтон намерен не допускать экономического, а тем более военного присутствия глобальных конкурентов на своей половине мира. Получается нечто вроде «мы не лезем к вам, но и вы не лезьте к нам». Но с небольшой поправкой: у вас, напоминают США, есть наши союзники. Их тоже желательно не трогать. Для этого в стратегии есть фраза про «мир через силу», недвусмысленно напоминающая о недавней бомбардировке ядерных объектов Ирана. Вот такой новый чудный мир вырисовывается. С добрым утром, планета.

Михаил Гуревич