Саратовца обвинили в попытке зарезать пассажира в поезде Петербург - Симферополь

Следствие обвинило пьяного 45-летнего саратовца в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По сообщению Западного МСУТ СК России, мужчина пытался зарезать своего попутчика в поезде «Санкт-Петербург — Симферополь», когда состав проезжал Маловишерский район Новгородской области.

Ночью 28 ноября этого года выпивший подозреваемый стал дебоширить в плацкартном вагоне поезда, доставляя дискомфорт другим пассажирам. В какой-то момент он вместе со своим 40-летним попутчиком якобы пошел к тамбуру, внезапно достал нож и начал наносить удары потерпевшему. Мужчина попытался дать отпор.

Попутчика спасли от смерти вовремя подоспевшие транспортные полицейские. Его отправили в одну из больниц Великого Новгорода. Нападавшего задержали. Судом он был заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Марина Окорокова