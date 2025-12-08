В КБР возбудили уголовное дело из-за гибели женщины на производстве

В Усть-Джегуте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) из-за гибели сотрудницы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что 10 ноября 2025 года маляр проводила штукатурные работы на территории очистных сооружений в городе Усть-Джегута. При этом руководство организации допустило использование подвешенной на стреле автомобильного подъемного крана металлической конструкции кустарного производства, не имеющей защитных ограждений и не приспособленной для производства высотных работ. Женщина потеряла равновесие и упала с высоты более четырех метров, получив при этом множественные травмы, от которых скончалась на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев