В Самаре руководителя организации, отлавливающей безнадзорных животных, оштрафовали за обращения с животными

Руководителя организации, осуществляющей отлов животных без владельцев в Самаре, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.54 КоАП РФ «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев». Ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб., сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Организация в пункте временного содержания размещает биологические отходы в нарушение требований законодательства, на прилегающей к нему территории складируется мусор. Сведения о поступивших безнадзорных животных несвоевременно вносятся на официальный сайт организации в интернете.

Руководителю внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры для устранения нарушений. Установлены емкости для хранения биологических отходов, территория очищена от мусора, информация на сайте актуализирована, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руфия Кутляева