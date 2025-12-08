Два ДТП со смертельным исходом произошли на КАД и в Лужском районе

Полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти разбирается в обстоятельствах двух аварий со смертельным исходом. Оба происшествия случились 7 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

На автодороге «Санкт-Петербург - Псков» в районе деревни Кузнецово Fiat Doblo столкнулся со стоящим КамАЗом, за рулем которого был 53-летний мужчина. Водитель иномарки в возрасте 53 лет погиб от полученных телесных повреждений.

Около 23:00 того же дня на 61-м км внутреннего кольца КАД «Газель» следовала от проспекта Обуховской Обороны к улице Софийской и совершила наезд на стоящий в правом ряду после ДТП грузовой Volvo FH. В результате аварии скончался 45-летний водитель «Газели».

Татьяна Титаева