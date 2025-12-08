В Оренбуржье активно трудоустраивают граждан с инвалидностью

С начала года более 700 жителей Оренбургской области с инвалидностью нашли работу благодаря службе занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Всего с января 1,3 тыс. человек обратились за консультациями по переобучению и трудоустройству. Среди работодателей, нанявших сотрудников с особыми потребностями, — «Механический завод», «Нефтетранссервис», «СМК Орск», «АлмазИнвест», «Желдорреммаш», «Тандер» и «Оренбургский пропант». Новые сотрудники работают администраторами, водителями, операторами котельной, слесарями, фармацевтами и инспекторами службы безопасности.

Специалисты кадровых центров учитывают состояние здоровья, квалификацию, опыт и предпочтения соискателей. В базе региональной службы занятости имеются еще около 700 вакансий для граждан с инвалидностью.

Андрей Сазонов