ФСБ: агент СБУ поджег термошкаф сотовой вышки в Ростовской области

В Ростовской области задержан подозреваемый в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По версии следствия, агент украинских спецслужб 2004 года рождения за деньги согласился поджечь термошкаф вышки сотовой связи.

В заявлении ФСБ сказано, что подозреваемый установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины в Telegram. Он согласился оказывать содействие «в осуществлении деятельности, направленной против безопасности» России. После задержания подозреваемый признал вину.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.