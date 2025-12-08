Предприятие в Тольятти обязали выплатить 1 млн рублей пострадавшему работнику

Самарский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда, взысканной в пользу пострадавшего на производстве работника, до 1 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, пострадавший работал на территории одного из предприятий Тольятти на основании трудового договора с ПАО «Казале Проект». По заданию работодателя он выполнял техническое задание на высоте шести метров. Во время выполнения своих обязанностей он упал с лестницы и получил многочисленные переломы.

Расследование установило, что работодатель не соблюдал требования трудового законодательства по организации рабочего процесса. Суд первой инстанции решил взыскать с работодателя 700 тыс. руб. Прокурор решил обжаловать решение в апелляции.

Судебное постановление вступило в законную силу. Работодатель обязан выплатить 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Руфия Кутляева