Экоград «12 дворов» под Кольцово

Группа компаний «ПОЛЯКОВ» получила разрешение на строительство первых домов в своем крупнейшем проекте — Экоград «12 дворов» рядом с Кольцово займет территорию более 18 га.

Проект обращается к истории места: во времена роста Российской империи на этой земле была основана небольшая деревня Кривошапкина, состоявшая всего из 12 дворов и мельницы на реке Коен. Именно этот образ, наполненный национальной идентичностью и памятью о корнях, вдохновил на создание проекта современного микрорайона в новом русском стиле, где традиционные мотивы зодчества переосмыслены через функциональную и актуальную архитектуру.

«Экоград “12 дворов” — масштабный проект, в котором история естественным образом переплетается с природой и технологичной средой стремительно развивающегося наукограда Кольцово. Это место обладает уникальной энергией и потенциалом: здесь можно жить в тишине на природе и пользоваться преимуществами современной инфраструктуры. Считаем этот проект нашей данью уважения первым жителям территории. Архитектура комплекса подчеркивает исторические истоки, уникальность локации и одновременно задает новое качество городской жизни»,— отметил генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков.

Визуальная концепция проекта выполнена в новом русском стиле — направлении, которое сохраняет идентичность, самобытность и национальные ценности, близкие каждому с детства и неразрывно связанные с родной землей.

На территории Экограда будет построено около трех десятков разноплановых зданий с жильем комфорт-класса и коммерческими помещениями. Первая очередь включает два дома высотой 10 и 18 этажей, ввод которых запланирован на третий квартал 2028 года. Будущим жителям предложат около двадцати вариантов планировок — от компактных студий до просторных семейных квартир, включая форматы с антресолью. Следующие очереди находятся в стадии проектирования.

Экоград «12 дворов» разместится на территории более 18 гектаров. В основе проекта — бережное сохранение природного ландшафта: изгибы старого русла реки Коен, естественные перепады высот и зеленые островки станут частью будущей среды. Старое русло превратится в связующую артерию — основу для уникальной пешеходной зоны с площадками для игр и спорта, с уютными закутками для отдыха и работы на свежем воздухе. В Экограде появится многофункциональный центр для приятного и полезного времяпровождения.

Комплекс строится на живописном участке возле Векторного шоссе — новой магистрали наукограда Кольцово, в трех минутах ходьбы от остановки общественного транспорта «АБК ВСО» на проспекте Академика Сандахчиева. Здесь спокойствие природы гармонично сочетается с городским комфортом: магазины, салоны услуг, кофейни, соседские центры с коворкингами, фитнес — все на одной территории. Новоселов с детьми порадует строительство детсада и начальной школы на территории комплекса. Рядом расположен парк отдыха Кольцово, а до центра наукограда можно добраться за семь минут. В пешей доступности — районная больница №1, Биотехнологический лицей №21 находится всего в двух остановках. Пять минут на автомобиле — и по Векторному шоссе вы уже в тоннеле на выезде из Кольцова.

Развитие территории вокруг наукограда сопровождается масштабным дорожным строительством: реконструкция трассы от станции Крахаль до «Вектора» и СКИФа, строительство новой 4-полосной дороги в Академгородок, продолжение проекта Восточного обхода, который создаст удобный выход из Кольцова на ключевые междугородные трассы.

Экоград «12 дворов» — место, где сохраняют традиции и создают будущее. Где история вдохновляет архитектуру, а природа становится главным архитектором пространства.

Справка:

Группа компаний «ПОЛЯКОВ» — девелопер благополучия, строящий жилье для счастливой жизни и успешных инвестиций. Входит в ТОП-5 новосибирского строительного рынка по объемам продаж и темпам строительства (по данным ТГ-канала «РОП Новосибирск: Рейтинги, оценки, прогнозы»). Группа компаний «ПОЛЯКОВ» создана в 2022 году. Основатель — Илья Поляков, известный застройщик, заместитель председателя комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области.

«Человек в основе» — ключевая ценность ГК «ПОЛЯКОВ». Проекты компании отличаются продуманными локациями, обеспечивающими жителям удобные транспортные решения, гарантированный доступ к социальным услугам, привлекательную и разнообразную потребительскую среду в шаговой доступности.

