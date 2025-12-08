«Россети Урал» требуют более 400 тыс. рублей за незаконное размещение оптических сетей

ПАО «Россети Урал» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Барда-Телеком» из-за незаконного бездоговорного размещения линий связи на энергообъектах компании. Сумма, предъявляемая к взысканию, превысила 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба пермского филиала электросетевой компании.

Весной 2025 года с «Барда-Телеком» уже было взыскано более 200 тыс. руб. неосновательного обогащения, процентов и судебных расходов за размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) на сетях «Россетей Урал». Как полагает истец, нелегальная установка ВОЛС на действующие ЛЭП влияет на надежность электроснабжения жителей, социальных объектов и крупных торгово-промышленных предприятий.