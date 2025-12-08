На Дону через торги продают муниципальное имущество за 52 млн рублей

В декабре 2025 года в Ростовской области на торги выставлено шесть лотов муниципального имущества на более 52 млн руб. Об этом сообщил «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные пресс-службы электронной площадки «РТС-тендер».

В рамках процесса приватизации местные комитеты по управлению имуществом выставили на торги два здания бывших детских садов. Первое из них расположено в Каменске-Шахтинском на ул. Декабристов. Покупателю предлагается приобрести корпус площадью почти 900 кв. м и земельный участок размером 4,4 тыс. кв. м по начальной цене в 24,8 млн руб.

В поселке Вороново Целинского района выставлен на продажу второй детский сад. Стоимость этого объекта составляет 12 млн руб., что включает в себя здание площадью 1,3 тыс. кв. м и обширную территорию размером 8,6 га. Аукционы по продаже здания и земли назначены на 19 и 22 декабря.

В Цимлянске выставлен на продажу рыбный цех, который ранее принадлежал ликвидированной в ноябре 2025 года компании ООО «ДИП». Имущество выставлено на торги территориальным управлением Росимущества в Ростовской области.

В лот входят земельный участок и строение на ул. Заводской общей площадью около 470 кв. м. Изначальная стоимость предприятия, которое имеет потенциал для восстановления рыбного промысла на берегу Цимлянского водохранилища, составляет 6,6 млн руб. Аукцион по продаже состоится 25 декабря.

Администрация Донецка Ростовской области выставила на продажу здание бывшего ДК «Юбилейный», расположенное на Юго-Западном шоссе. Объект, площадь которого составляет 1,6 тыс. кв. м., а участок земли — 3,1 тыс. кв. м, оценен в 3,9 млн руб.

На торги также выставлено нежилое помещение площадью 86,5 кв. м, предназначенное для бытового обслуживания, расположенное в пер. Кочубея. К нему прилагается земельный участок площадью 1,1 тыс. кв. м. Стартовая цена аукциона составляет 333 тыс. руб. Торги по лоту состоятся 12 декабря.

Последним лотом в декабрьских торгах значится имущественный комплекс бывшего мебельного цеха в Волгодонске. На ул. Складской продается участок площадью более 1 га, включающий производственные здания. Начальная стоимость лота составляет 5 млн руб. Аукцион по этому лоту пройдет 18 декабря.

Наталья Белоштейн