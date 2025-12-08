Восемь организаций с признаками нелегальной деятельности выявили в Удмуртии

С января по сентябрь Банк России выявил восемь организаций в Удмуртии с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Среди них — две компании, которые незаконно привлекали инвестиции от граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Также были обнаружены пять организаций, предоставлявших займы под видом ломбардной деятельности и комиссионной торговли, не входящих в справочник финансовых организаций Банка России. Кроме того, была выявлена одна финансовая пирамида.

Анастасия Лопатина