Красноярский край стал лидером в СФО по импорту мандаринов

По итогам 10 месяцев 2025 года в регионы Сибирского федерального округа (СФО) было ввезено 19,2 тыс. т мандаринов общей стоимостью 1,7 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее этот показатель увеличился в 1,5 раза, сообщило Сибирское таможенное управление.

Лидером в импорте этой продукции стали предприниматели Красноярского края. На этот регион пришлось 10,6 тыс. т или 55% от общего объема ввоза. Год к году поставки мандаринов в этот регион выросли в два раза. Далее расположились Иркутская область (4,6 тыс. т, прирост к показателю 10 месяцев 2024 года — 1,4 раза) и Новосибирская область (около 2 тыс. т).

Большую часть поставок в регионы Сибири обеспечил Китай. Также мандарины в СФО ввозились из Южной Африки, Турции, Марокко и Египта.

Александра Стрелкова