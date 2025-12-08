Ростовская область экспортировала в Азербайджан 40 тонн мороженой рыбы

Специалисты Россельхознадзора проверили 40 тонн мороженой рыбы в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Продукция предназначается для поставки в Азербайджан, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Как следует из сообщения, донская компания-экспортер входит в перечень российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям страны-получателя. Специалисты признали продукцию безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных исследований.

Константин Соловьев