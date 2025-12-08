Жителя Стерлитамака обвиняют в ранении курьера из травматического оружия

Мировой суд по Стерлитамаку рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июле этого года на проезжей части улицы Блюхера в Стерлитамаке между водителем автомобиля BMW и курьером службы доставки произошел конфликт.

Во время выяснения отношений обвиняемый дважды выстрелил в грудь оппонента из травматического пистолета. Здоровью курьера был причинен легкий вред.

Фигурант уголовного дела признал свою вину.

Майя Иванова