Гладков выступил против слова «старородящая» и анонсировал новую выплату

На оперативном совещании 8 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил исключить из обихода медицинского сообщества слово «старородящая» относительно беременных. Глава региона уверен, что подобная характеристика звучит как оскорбление женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Уважение к женщинам должно быть максимальным. Понимаю, что есть термины определенные, и никто не хотел оскорбить ни в коем случае, но меня резануло. Поэтому давайте более внимательно. Мелочей в этой части быть не может по определению. Детей у нас мало рождается. Хотелось бы эту ситуацию изменить»,— заявил Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, эмоции в современной жизни имеют крайне важное значение.

«Если такой термин есть, то желания приходить в медицинские учреждения, я думаю, у женщин не прибавляется, если они видят в медицинских карточках такие формулировки. Поэтому я предлагаю исключить. Просто по определению. […] И я не считаю, что это маленький вопрос. Потому что женщин просто обижают»,— подчеркнул господин Гладков.

Глава региона также предложил учредить на региональном уровне с 1 января 2026 года новую меру поддержки для женщин, которые в возрасте старше 35 лет рожают третьего или последующего ребенка.

«Мы понимаем на федеральном уровне есть программа материнского капитала. Она идет и очень востребована. Есть государственная программа «Молодая семья», по которой идут выплаты женщинам за третьего и последующего ребенка до 35 лет. Вопрос который мне задали на личном приеме: «А после 35 лет мы не должны получить государственную поддержку?»,— пояснил свою инициативу Вячеслав Гладков.

Критерии для назначения выплаты будут такими же, как и по программе «Молодая семья», то есть, речь, в частности, идет о полной семье и постоянном проживании на территории региона. Ожидается, что этот механизм может благотворно повлиять на сохранение семей. Мера поддержки, по словам Вячеслава Гладкова, будет введена несмотря на крайне сложную ситуацию с бюджетом.

«Назначаем выплаты 1 января, но по факту мы должны понять, когда сможем их выплачивать. Ничего страшного, если начнем с апреля-мая. Если родился ребенок 1 января, это не говорит, что мы не выплатим. Просто чуть-чуть попозже. В первый квартал нам нужно дополнительно определить источник финансирования»,— объяснил господин Гладков.

Летом депутаты белгородской облдумы внесли поправки в местное законодательство, согласно которым с 1 января 2026 года региональный материнский капитал будет увеличен до 150 тыс. руб. Помимо этого, средства маткапитала можно будет направить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Денис Данилов