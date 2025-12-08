Гладков выступил против слова «старородящая» и анонсировал новую выплату
Новую региональную выплату могут ввести для белгородок старше 35 лет
На оперативном совещании 8 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил исключить из обихода медицинского сообщества слово «старородящая» относительно беременных. Глава региона уверен, что подобная характеристика звучит как оскорбление женщины.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Уважение к женщинам должно быть максимальным. Понимаю, что есть термины определенные, и никто не хотел оскорбить ни в коем случае, но меня резануло. Поэтому давайте более внимательно. Мелочей в этой части быть не может по определению. Детей у нас мало рождается. Хотелось бы эту ситуацию изменить»,— заявил Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, эмоции в современной жизни имеют крайне важное значение.
«Если такой термин есть, то желания приходить в медицинские учреждения, я думаю, у женщин не прибавляется, если они видят в медицинских карточках такие формулировки. Поэтому я предлагаю исключить. Просто по определению. […] И я не считаю, что это маленький вопрос. Потому что женщин просто обижают»,— подчеркнул господин Гладков.
Глава региона также предложил учредить на региональном уровне с 1 января 2026 года новую меру поддержки для женщин, которые в возрасте старше 35 лет рожают третьего или последующего ребенка.
«Мы понимаем на федеральном уровне есть программа материнского капитала. Она идет и очень востребована. Есть государственная программа «Молодая семья», по которой идут выплаты женщинам за третьего и последующего ребенка до 35 лет. Вопрос который мне задали на личном приеме: «А после 35 лет мы не должны получить государственную поддержку?»,— пояснил свою инициативу Вячеслав Гладков.
Критерии для назначения выплаты будут такими же, как и по программе «Молодая семья», то есть, речь, в частности, идет о полной семье и постоянном проживании на территории региона. Ожидается, что этот механизм может благотворно повлиять на сохранение семей. Мера поддержки, по словам Вячеслава Гладкова, будет введена несмотря на крайне сложную ситуацию с бюджетом.
«Назначаем выплаты 1 января, но по факту мы должны понять, когда сможем их выплачивать. Ничего страшного, если начнем с апреля-мая. Если родился ребенок 1 января, это не говорит, что мы не выплатим. Просто чуть-чуть попозже. В первый квартал нам нужно дополнительно определить источник финансирования»,— объяснил господин Гладков.
Летом депутаты белгородской облдумы внесли поправки в местное законодательство, согласно которым с 1 января 2026 года региональный материнский капитал будет увеличен до 150 тыс. руб. Помимо этого, средства маткапитала можно будет направить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.