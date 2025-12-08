«Большая игра с неочевидным финалом»

Как пишет Bloomberg, Европа намерена убедить Владимира Зеленского не выводить войска из Донбасса. Согласно сообщению, на этом настаивают американские переговорщики. 8 декабря президент Украины отправляется в Лондон на встречу с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Ранее главы европейских стран несколько смягчили риторику в отношении мирного урегулирования. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что стороны в очередной раз ограничатся общими фразами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Украинская делегация провела очередные безрезультатные переговоры в Майами. Впрочем, можно сказать и по-другому: результат-то как раз известен. Россия требует отдать Донбасс, Украина не то чтобы категорически против, она требует четких гарантий безопасности, однако их никто толком предоставить не может. И это не удивительно, поскольку единственной четкой гарантией являются вооруженные силы или обещание эти силы применить в случае возникновения соответствующей ситуации, назовем это так.

Можно смело сказать, что ни одна из западных стран таких гарантий не даст, а если так, то переговоры или окончательно находятся в тупике, или вот-вот туда зайдут. Официально подобное положение дел формулируется следующим образом: посредники, то есть американцы, подыскивают разные варианты, чтобы сблизить позиции сторон, собирают информацию. Если понадобится, Вашингтон окажет давление и на тех и на других. При этом на сегодня есть определенная уверенность, что пришел черед надавить на Киев.

Правда, здесь нельзя забывать о непредсказуемости Дональда Трампа, и о том, что в самих США нет четкого согласия по этому поводу. Хотя бы потому, что важнейшие переговоры ведут не официальные ответственные чиновники, а друг и родственник действующего президента. Владимир Зеленский как раз поговорил по телефону со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, видимо, чтобы ознакомиться с этими самыми вариантами и собранной информацией. Теперь украинский президент отправляется в Лондон, чтобы обсудить все это с союзниками. Кроме премьер-министра Великобритании Кира Стармера, будут также канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон. О чем пойдет речь, дословно мы, конечно, не знаем.

Ранее европейские лидеры несколько смягчились и стали говорить, что для достижения мира потребуются уступки, в том числе и болезненные. Кроме того, у союзников есть серьезные проблемы с деньгами. Не очень верится, что вариант с изъятием российских активов в итоге пройдет, а это значит нужно, грубо говоря, скидываться самим. США опубликовали обновленную Стратегию национальной безопасности, где о современной Европе сказано не очень лестно, тогда как мир вокруг Украины значится среди приоритетов. К тому же переговоры ведутся через голову Старого Света. Понятно, что в такой ситуации очень хочется что-то сделать назло Трампу — сказать резко, заставить себя уважать и с собой считаться. Получится ли это у европейских лидеров и Зеленского? Большой вопрос.

Пока что слов было сказано много, а дел значительно меньше. Bloomberg пишет, что европейцы намерены убеждать Киев Донбасс не отдавать. Здесь нет сенсации, проблема в том, что будет предложено в качестве мер поддержки. И готова ли Европа справиться без Америки? Скорее всего, не готова. Однако есть большие основания предполагать, что и Трамп не готов преподнести Владимиру Путину Украину на блюде. Не в таком он сейчас положении, и не все от него лично зависит. Так что с выводами торопиться не будем. Идет большая игра с неочевидным финалом.

Дмитрий Дризе