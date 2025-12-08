В Саратове биологи нашли крахмал в мясе

В Саратове микробиологи выявили несоответствие состава сушеного мяса заявленному на этикетке. Исследование, проведенное сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ноябре, показало наличие крахмала в продукции, хотя эта добавка не была указана.

Обнаруженный крахмал позволяет производителям снижать долю мясного сырья, заменяя его более дешевыми компонентами. Крахмал помогает удерживать влагу и создавать однородную консистенцию фарша.

Информация о нарушениях передана в территориальное управление Россельхознадзора для дальнейших мер.

Никита Маркелов