В Кургане во время пожара в пятиэтажке погибли два человека

Сотрудники следственного управления СКР по Курганской области устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара в квартире в региональном центре. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным ГУ МЧС России по региону, квартира в пятиэтажном доме на улице Коли Мяготина загорелась вечером 7 декабря. Пожар на площади 20 кв. м ликвидировали 22 специалиста и семь единиц техники. Спасатели успели вывести четверых жильцов из дома. Хозяева загоревшейся квартиры — 41-летний курганец и 48-летняя горожанка — погибли.

Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы случившегося. Для определения точной причины возгорания назначена пожаро-техническая экспертиза.

Виталина Ярховска