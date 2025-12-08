Радиостанция Monte Carlo запустила премиальный бренд одежды в стиле спорт-шик

Радиостанция Monte Carlo, которая входит в «Русскую медиагруппу» (РМГ), запустила премиальный бренд одежды Monte Carlo est.2025. Инвестиции в развитие бренда составили около 80 млн руб., сообщил представитель РМГ «Ведомостям».

В начале декабря коллекции Monte Carlo est.2025 появятся в интернет-магазине Lamoda. Также радиостанция заключила контракт на дистрибуцию бренда с магазинами Golf Market, «Спорт + Мода» и «Русские сезоны». Как сообщил представитель РМГ, бренд Monte Carlo est.2025 является полноценным направлением диверсификации бизнеса.

Представитель РМГ отметил, что ассортимент бренда рассчитан на премиальный ценовой сегмент, сейчас в коллекцию входят повседневные мужские и женские вещи в стиле спорт-шик. Целевая аудитория радиостанции совпадает с целевой аудиторией Monte Carlo est.2025 — это люди с высшим образованием и высоким уровнем дохода, заявил представитель РМГ.

По словам аналитиков, инвестиций в развитие бренда достаточно для выпуска одежды на рынке премиум-сегмента, однако дальнейшая маркетинговая поддержка потребует дополнительных вложений. На продвижение новых брендов необходимо выделять не менее 30-40% бюджета от запуска, заявил эксперт. Он отметил, что в этом плане у РМГ есть преимущество в виде собственных активов в медиа.

Запуск собственного бренда одежды Monte Carlo может быть вполне перспективным за счет аудитории радиостанции, рассказал один из экспертов. По его словам, бренд может заинтересовать как лояльных российской продукции покупателей, так и тех, кто «ностальгирует по престижной зарубежной моде».

Monte Carlo est.2025 представил летнюю коллекцию одежды на Международном форуме «Содружество моды» в конце ноября. Зимняя коллекция бренда дебютировала на подиуме в рамках Недели моды в Сочи в начале прошлого месяца.