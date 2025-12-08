В Ижевске открыли часовню святой великомученицы Екатерины

7 декабря в Ижевске состоялось открытие часовни святой великомученицы Екатерины, покровительницы ижевских оружейников, сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской Епархии.

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

Идея строительства возникла 18 лет назад благодаря Михаилу Калашникову и митрополиту Викторину. Проект был разработан архитектором Сергеем Макаровым, а работы начались в 2007 году. Строительство неоднократно приостанавливалось, но в 2025 году проект был завершен. Часовня расположена на берегу плотины рядом с историческим корпусом Ижевского оружейного завода.

На фасаде установлены мемориальные доски с именами выдающихся оружейников, а внутри — интерактивные экраны с историей города и цифровая «Книга памяти "Герой моей семьи"». В подвальном этаже находится мастерская по реставрации икон.

На церемонии открытия присутствовали митрополит Викторин, глава Ижевска Дмитрий Чистяков. «Я верю, что строительство и открытие часовни станет началом нечто большего. С поддержкой святой великомученицы Екатерины мы сможем воссоздать и главный инженерный корпус завода — сердце нашего города», — подчеркнул градоначальник.

Анастасия Лопатина