Прокуратура выявила нарушения в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования

Прокуратура Индустриального района выявила нарушения требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, в июне 2024 года на основании индивидуальной программы реабилитации одному из жителей Прикамья было рекомендовано использование технического средства реабилитации — телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами. Не дождавшись необходимого оборудования, инвалид обратился в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. Там выяснилось, что по документам средство реабилитации ему уже выдано, о чем свидетельствовала подпись в акте приема-передачи.

Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело факту мошенничества.

По факту нарушения прав инвалида на надлежащее обеспечение средствами реабилитации руководителю отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю внесено представление. Устранение нарушений, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле.