Около 40 кг гашиша и мефедрона пытались перевезти из Ленобласти в Башкирию

На 616 км федеральной трассы М-7 «Волга» остановили автомобиль с наркотиками. В транспортном средстве из Ленобласти планировали доставить около 40 кг гашиша и мефедрона в Башкирию, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Полиция задержала двух мужчин в возрасте 36 и 37 лет. Фигуранты сперва отрицали, что в машине есть какие-либо запрещенные вещества. Наркотики удалось найти при тщательном досмотре специалистов, их скрывали под капотом, в багажнике и салоне. Всего обнаружено 42 упаковки.

Сотрудники ведомства установили, что уроженцы Уфы действовали в качестве оптовых курьеров. По заданию куратора они забрали партию наркотиков в Ленобласти и везли в Башкирию для распространения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты арестованы.

Татьяна Титаева