Суд обязал предпринимателя из Новочеркасска легализовать торговлю шаурмой

В Ростовской области суд обязал индивидуального предпринимателя из Новочеркасска соблюдать законодательство при производстве и продаже шаурмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, специалистами было установлено, что предприниматель использовал продукцию без документов, подтверждающих ее происхождение, а также не был зарегистрирован в системе отслеживания оборота продуктов. Так, мясо, полуфабрикаты, сосиски и сыр для приготовления блюд поступали в торговую точку без ветеринарных сопроводительных документов.

Россельхознадзор направил предпринимателю предостережения с требованием устранить нарушения, однако бизнесмен проигнорировал замечания ведомства. Суд признал требования контролирующего органа обоснованными. Предпринимателя обязали зарегистрироваться в системе «Меркурий», наладить входной контроль продукции и обеспечить наличие ветеринарных документов на все товары.

Константин Соловьев