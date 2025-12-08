Глава Тюменской области поставил в приоритет развитие креативных индустрий

Создание условий для талантливых и креативных людей является одной из важнейших задач власти, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с предпринимателями в Центре стратегического развития «Сибирь». Ранее регион стал лауреатом Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Креативный регион».

Фото: Правительство Тюменской области

Фото: Правительство Тюменской области

Поддержка креативных индустрий важна для развития культуры и экономики региона, считает господин Моор. «Для креативной индустрии сфера экономики не ограничивается территорией. И в этом смысле мы вместе с вами должны создавать условия для качественной жизни. Чтобы люди могли получать самые позитивные эмоции от кино, книг, фото, красивой одежды. Формируя такие условия, мы с вами создадим новый импульс для развития культуры»,— подчеркнул глава области. В своем Telegram-канале он добавил, что сейчас власти региона завершают работу над инвестиционной стратегией до 2050 года: одна из ключевых задач — сделать Тюменскую область «магнитом для талантов».

В Тюменской области реализуется стратегия развития креативных индустрий до 2030 года, в рамках которой развиваются более 16 деловых сообществ и уникальное межотраслевое сообщество — Клуб продюсеров креативных индустрий. В число наиболее актуальных направлений входят разработка программного обеспечения, архитектура и урбанистика, медиа, гастрономия, мода и кино. Одной из успешных практик является участие креативных предпринимателей в создании комфортной городской среды, например, на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Планируется внедрение этой технологии в Тобольске.

