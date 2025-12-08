Главе Частинского округа продлили полномочия

Главой Частинского муниципального округа вновь избрана Светлана Селиванова. Как сообщает телеграм-канал «На местах», ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Селиванова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Светлана Селиванова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо госпожи Селивановой в конкурсе на должность главы территории участвовала заместитель начальника управления образования администрации округа Наталья Жуланова.

Светлана Селиванова возглавляет Частинский округ с октября 2019 года. До этого она занимала должности спикера местного земского собрания, директора центра занятости Частинского района.