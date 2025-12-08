В Германии могут переименовать улицы Ленина

В парламенте Германии началось обсуждение возможного переименования топонимов, названных в честь деятелей советского периода. Уполномоченная Бундестага по делам жертв репрессий Эвелин Цупке потребовала переименовать улицы, названные, в том числе, в честь Владимира Ленина, пишет Bild.

Bild отмечает, что в Восточной Германии есть свыше десяти улиц Ленина, а также — улицы имени Отто Гротеволя (глава Совета министров ГДР в 1949 — 1964 гг. — "Ъ") и Вильгельма Пика (бывший президент ГДР, соучредитель правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии. — "Ъ").

«Спустя 35 лет после объединения никакая улица больше не должна называться в честь Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика», — заявила госпожа Цупке. Она пояснила, что указанные исторические личности напоминают о страданиях тысяч человек, в то время как улицам следует давать имена выдающихся людей.

Bild отмечает, что тема переименования топонимов советского периода регулярно вызывает дискуссии в немецком обществе. Власти на местах не имеют единой позиции.