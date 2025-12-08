На Дону менее 17% семей могут приобрести автомобиль в кредит

В Ростовской области доля семей, способных купить и содержать автомобиль, составляет менее 17%. Это следует из данных «РИА Рейтинг». В целом регионы ЮФО и СКФО разместились во второй половине всероссийского рейтинга по доступности покупки нового автомобиля в кредит.

В Ростовской области доля семей, которые могут одновременно выплачивать кредит за недорогой (1,3 млн руб.) и среднего класса авто (2,9 млн руб.) составляет 16,4%. За год регион потерял четыре позиции в рейтинге, заняв 59 место.

Соседний Краснодарский край занял 57 место в рейтинге (16,7%). На 72 позиции оказалась Адыгея с показателем 12,5%, а Ставропольский край расположился на 74 месте с результатом 12,3%. Остальные субъекты Юга и Северного Кавказа занимают места с 79 по 85, при этом Ингушетия (2,5%) и Чечня (3%) завершают список регионов России.

Наталья Белоштейн