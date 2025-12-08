Восемь лет колонии за взятки получил в Кузбассе экс-глава отдела Ростехнадзора

Куйбышевский райсуд Новокузнецка вынес приговор в отношении бывшего начальника новокузнецкого отдела Сибирского управления Ростехнадзора Игоря Чернова. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), назначив восемь лет колонии строгого режима, сообщило следственное управление СКР по Кемеровской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

События, о которых идет речь в уголовном деле, произошли в 2018-2021 годы. По версии следствия, начальник отдела Ростехнадзора получал взятки от топ-менеджера одной из угольных компаний «за общее попустительство по службе в отношении холдинга, а также игнорирование выявляемых нарушений требований промышленной безопасности».

Сумма взяток составила 4,4 млн руб. Кроме того, говорится в сообщении ведомства, фигурант дела получал в качестве взятки в личное пользование служебный автомобиль Toyota Land Cruser с персональным водителем. В областной прокуратуре уточнили, что свою вину Игорь Чернов не признал.

Александра Стрелкова