ФНС требует взыскать задолженность с пермских евангелистов

МИФНС России по Пермскому краю 2 декабря обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о взыскании с местной церкви христиан веры евангельской пятидесятников «Новый завет» в городе Перми 28 тыс. руб. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продало объединение «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре 2024 года стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность. В ноябре в бюджете Перми на 2025 год были заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина в размере 260 млн руб. Эти расходы были исключены из краевого бюджета на 2026–2028 годы. Властями было принято решение поменять способ возврата ДК в собственность города.

В июне 2024 года департамент земельных отношений обратился в суд за взысканием с пермских евангелистов 14 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

