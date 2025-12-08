Пансионат для пожилых закрыли в Пушкинском районе после проверки прокуратуры

Прокуратура добилась закрытия пансионата для пожилых граждан в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. ООО «Наследие» нарушило нормы санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

В пансионате прошла проверка соблюдения законодательства о социальной защите населения. Компания оказывала платные услуги по уходу за пенсионерами в арендованном жилом доме в поселке Александровское.

Специалисты установили, что «Наследие» не соблюдало требования санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, а также законодательства в сфере благоустройства. При этом жилой дом использовался не по назначению.

В адрес генерального директора фирмы внесли представление, оно рассмотрено и удовлетворено. Деятельность пансионата прекращена, пенсионеров передали родственникам.

Татьяна Титаева