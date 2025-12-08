СГК потратит на модернизацию ТЭЦ-3 в Новосибирске 24 млрд рублей

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) вложит 24 млрд руб. в строительство котла и электрофильтра на ТЭЦ-3 в Новосибирске. По данным компании, реализация проекта приведет к первому в городе за постсоветский период вводу в строй новых теплогенерирующих мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщению СГК, ТЭЦ-3 в ноябре 2025 года прошла отбор модернизации генерирующего оборудования по программе КОММод 2029. На Новосибирской ТЭЦ-3 планируется установка котла №15 и электрофильтра. Новое оборудование должно быть запущено с 1 декабря 2029 года.

ТЭЦ-3 находится в левобережной части Новосибирска. Изначально на предприятии были установлены восемь котлов общей тепловой мощностью 945 Гкал/ч и девять турбогенераторов на 497 МВт.

Валерий Лавский