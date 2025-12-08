Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ММК планирует получить 6,8 млрд рублей от реализации 95 цифровых проектов

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ожидает 6,8 млрд руб. экономического эффекта от 95 цифровых проектов, внедренных в 2020-2024 годах. Размер инвестиций составил 3,9 млрд руб., сообщает пресс-служба ММК.

Средний срок окупаемости проектов — два года и четыре месяца. По данным ММК, в 51 из 95 реализованных проектов задействовали технологи искусственного интеллекта.

Максимальный экономический эффект принесла внедренная система «Оптимальный чугун», которая выявляет нестандартные режимы работы и производственные ситуации с нарушениями технологических параметров.

В пресс-службе сообщили, что в 2025 году началась реализация двух проектов — создание корпоративной онлайн-платформы слежения за технологическими процессами производства, а также мобильного приложения, через которое сотрудники комбината могут направить руководству свои предложения для улучшения технологических процессов, качества продукции и условий труда.

Новости компаний Все