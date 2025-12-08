ММК планирует получить 6,8 млрд рублей от реализации 95 цифровых проектов

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ожидает 6,8 млрд руб. экономического эффекта от 95 цифровых проектов, внедренных в 2020-2024 годах. Размер инвестиций составил 3,9 млрд руб., сообщает пресс-служба ММК.

Средний срок окупаемости проектов — два года и четыре месяца. По данным ММК, в 51 из 95 реализованных проектов задействовали технологи искусственного интеллекта.

Максимальный экономический эффект принесла внедренная система «Оптимальный чугун», которая выявляет нестандартные режимы работы и производственные ситуации с нарушениями технологических параметров.

В пресс-службе сообщили, что в 2025 году началась реализация двух проектов — создание корпоративной онлайн-платформы слежения за технологическими процессами производства, а также мобильного приложения, через которое сотрудники комбината могут направить руководству свои предложения для улучшения технологических процессов, качества продукции и условий труда.