обновлено 09:17
Семьи участников СВО могут освободить от уплаты туристического налога
Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края рекомендовал местным думам освободить членов семей участников специальной военной операции (СВО) от уплаты туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
В настоящее время в Налоговом кодексе РФ указывается восемь льготных категорий граждан, которые освобождены от уплаты туристического налога. К ним относятся участники СВО, однако на членов их семей эта льгота не распространялась. Поэтому комиссия совета представительных органов муниципальных образований Прикамья и предложила устранить это неравенство.
В Пермском крае туристический налог действует в 11 муниципалитетах, в 2026 году к ним присоединятся еще семь территорий.