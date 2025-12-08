Жителя Башкирии приговорили к 5,5 года колонии за похищение человека

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Октябрьского района Уфы, приговорив 31-летнего уфимца к 5,5 года колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, его признали виновным в похищении человека, с угрозой применения насилия, опасного для жизни (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Установлено, что в январе этого года обвиняемый поссорился со своей знакомой из-за ревности. Угрожая убийством, подсудимый силой посадил ее в машину и повез по проспекту Октября в Уфе. Пытаясь спастись, потерпевшая выпрыгнула из автомобиля во время движения. Ей помогли прохожие.

Подсудимый не признал вину.

Ранее Октябрьский районный суд Уфы приговорил его к 5,5 года условно с испытательным сроком на три года.

Майя Иванова