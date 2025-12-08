В Пензе введут особый режим для отлова всех бродячих собак

Закон Пензенской области, регулирующий обращение с животными, могут дополнить новой статьей о безнадзорных животных. Эта статья установит механизм введения особого режима, позволяющего применять усиленные меры в случае экстраординарных ситуаций.

Экстраординарная ситуация будет объявляться, если безнадзорные животные причинят травмы, повлекшие смерть или вред здоровью человека, или при установлении карантина для предотвращения распространения опасных болезней. Решение о введении или отмене режима примет правительство Пензенской области в течение пяти рабочих дней после появления оснований.

Особый режим может действовать до трех месяцев. В этот период разрешается отлов всех безнадзорных животных, включая стерилизованных и промаркированных, с их помещением в пункты временного содержания. Вакцинация, стерилизация и маркировка будут проводиться только при передаче животного владельцу, новому владельцу или в частный приют. Возврат животных на прежние места обитания запрещен.

Никита Маркелов