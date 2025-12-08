Суд отправил в колонию подростка, напавшего с ножом на таксистку под Омском

Омский суд приговорил к 6 годам 7 месяцам в воспитательной колонии подростка, напавшего на таксистку с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал судов Омской области.

Как указывается в материалах дела, в ночь на 27 октября 2024 года молодой человек вызвал такси. За ним приехал автомобиль, которым управляла женщина. Подросток сел на заднее пассажирское место, достал туристический нож и несколько раз ударил жертву. Таксистка оказала активное сопротивление. Женщина смогла открыть водительскую дверь и убежать. Нападавший угнал машину, однако не справился с управлением и попал в ДТП.

Подростка задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ст.30, ст.105 УК РФ) и угоне (ст. 166 УК РФ). Кроме того, расследование установило, что в сентябре 2024 года он похитил ВАЗ-21099.

Илья Николаев