На Дону на 60% снизилось число коррупционных преступлений

В январе-октябре 2025 года в Ростовской области возбуждено 60 уголовных дел в части коррупционных преступлений, что на 60,2% меньше год к году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы регионального ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что с июля 2025 года в регионе введена практика поощрения полицейских за пресечение попыток взяточничества. Предлагалось возвращать сотрудникам суммы, предложенные взяткодателями.

Так, в октябре 2025 года зарегистрированы семь случаев поощрения сотрудников за проявленную «стойкую антикоррупционную позицию». Отмечается, что по закону, для полицейских «не предусмотрена выплата компенсаций за суммы предложенных взяток», однако полагаются премии за раскрытие коррупционных дел.

Наталья Белоштейн