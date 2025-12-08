В мирном пролете

Количество компаний — производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарском крае за год увеличилось в 1,7 раза, сообщает пресс-служба администрации региона. По официальным данным, в крае работают около десяти предприятий, выпускающих радиоэлектронную продукцию, еще десять — специализированные БПЛА для сельского хозяйства, туризма и других отраслей. Планируется запуск двух новых производств радиоуправляемых аппаратов и комплектующих. Но эксперты считают, что наращивание парка дронов без решения системных проблем не позволит раскрыть потенциал этого рынка.

Как заявил исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, основными направлениями предприятия станет создание БПЛА для сельского хозяйства, земледелия и туризма.

Генеральный директор компании FlySeeAgro, инженер-механик по БПЛА и технологическому оборудованию к беспилотникам Василий Птицын считает, что основным потребителем таких технологий остается агросектор. По мнению эксперта, спрос на услуги беспилотных летательных аппаратов вырос почти вдвое, но рынок не раскрывает свой масштаб.

Как отметил господин Птицын, по России в 2025 году около 45% потенциальных услуг в сельском хозяйстве так и не были оказаны — недополученные доходы оцениваются в 1,3 млрд руб. Собеседник «Ъ-Кубань» добавил, что потенциал беспилотных авиационных систем не исчерпываются сельским хозяйством.

«В инфраструктурных проектах — это мониторинг полигонов ТБО, дорожной сети, соблюдение кадастровой дисциплины. В туристической отрасли БПЛА могут выполнять маркетинговые задачи, контролировать экологическое состояние территорий и участвовать в поиске пропавших людей».

Как поясняет Василий Птицын, на этом фоне проявляется системная раздвоенность рынка: спрос растет, сферы применения расширяются, но инфраструктура самой отрасли развивается куда медленнее. По его словам, номинальный рост числа производителей дронов в регионе пока не означает реального расширения рынка. Сегодня в России уже более 600 компаний выпускают беспилотные аппараты, однако точек приложения всей этой техники не много, и за год после перезагрузки нацпроекта «Развитие БАС (беспилотных авиационных систем)» ситуация изменилась незначительно.

«Чтобы формировать возможности, нужно создавать новые технологии применения БАС и стимулировать развитие рынков услуг и самих аппаратов»,— добавляет господин Птицын.

По оценке эксперта, кадровый дефицит остается одним из ключевых тормозов рынка. При избытке внешних пилотов и операторов рынку не хватает инженеров-конструкторов, разработчиков IT-решений, мастеров по ремонту и техобслуживанию.

По мнению краснодарского IT-эксперта Марии Колтович, проблемы регионального рынка БПЛА выходят за рамки дефицита специалистов. Среди основных препятствий она выделяет запретные зоны, трудности согласований и отсутствие понятных правил для автономных полетов, которые мешают внедрению технологий там, где они особенно нужны.

Увеличение числа производителей беспилотников на Кубани госпожа Колтович предлагает рассматривать как позитивный структурный сдвиг, а не просто статистический показатель. По ее словам, речь идет о формировании экосистемы, способной решить ключевые узкие места рынка — от подготовки кадров до упрощения регулирования и создания инфраструктуры для разработки и тестирования.

«Местные компании могут получить шанс не просто купить дрон, а сформировать конкурентоспособную экосистему и развивать собственные технологические компетенции. Это приведет к появлению новых технологий и реальному расширению рынка услуг»,— заявила эксперт.

Как отмечает Мария Колтович, более доступные и разнообразные аппараты позволят большему числу компаний начать оказывать услуги. Это повысит конкуренцию и снизит цены на базовые услуги, например простую аэросъемку.

Декан факультета инженерии машиностроения и транспорта КубГТУ, доктор технических наук Александр Гукасян заявил о неизбежном росте конкуренции на российском рынке БПЛА. Он уверен, что отрасль сейчас активно развивается, появляются новые технологические решения, а спрос со стороны государства, бизнеса и агропромышленного комплекса увеличивается.

Эксперт считает, что такая ситуация создает условия для появления новых участников рынка и усиления соперничества между ними, что, в свою очередь, стимулирует развитие технологий, повышение качества продукции и необходимость подготовки инженеров нового уровня. По его словам, для развития производства БПЛА критически важны компетенции в области конструирования летательных аппаратов, 3D-моделирования узлов и агрегатов, проектирования композитных и металлических элементов, работы с современными системами управления, электроникой и программным обеспечением.

Господин Гукасян также отметил, что в крае уже сформированы научно-производственные центры, которые занимаются разработкой и выпуском беспилотных аппаратов. Кубань входит в число активно развивающихся в этом направлении регионов.

Влияние беспилотников затронуло и туристическую отрасль. Бизнес-эксперт в сфере туризма и гостеприимства Нвер Петросян отметил, что туристические компании и производители должны действовать строго в рамках действующего законодательства. Для производителей это означает полноценную сертификацию техники и соблюдение требований к ее эксплуатации. Туроператорам необходимо получать разрешения на использование БПЛА в конкретных локациях и привлекать операторов с подтвержденной квалификацией.

«При подготовке туров чаще запрашиваются официальные разъяснения и рекомендации властей. В программу безопасности включают обновленный инструктаж для туристов, а также усиливают взаимодействие с принимающими сторонами и местными службами, чтобы минимизировать любые риски»,— пояснил эксперт.

Собеседник «Ъ-Кубань» подчеркнул, что, несмотря на ограничения, перспективными остаются обучающие форматы: базовые курсы пилотирования, мастер-классы по аэрофотосъемке, демонстрационные программы в специально разрешенных зонах. При возможном смягчении правил можно будет развивать природные и экспедиционные туры, где дроны используются как инструмент наблюдения за ландшафтами и животным миром.

Опрошенные изданием эксперты считают, что рост числа производителей БПЛА — лишь первый этап развития рынка. Ключевым трендом ближайших лет станет формирование в регионе зрелой экосистемы: от инжиниринга и сервиса до новых ниш вроде образовательного туризма. Создание такой среды, а не выпуск отдельных дронов, станет индикатором перехода от экспериментальной стадии к массовому применению технологий.

Нурий Бзасежев