Кадыров: Украина очень дорого заплатила за атаки на гражданские объекты в России
ВС РФ наносят массированные удары высокоточным оружием по стратегически важным целям на территории Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это «операция возмездия» за атаки ВСУ на российскую инфраструктуру и гражданские объекты.
В Telegram-канале он заявил, что российские войска наносят удары по транспортным узлам, которые используют ВСУ, а также по объектам ТЭК, военной инфраструктуре, складам, местам дислокации личного состава.
«На выявленных местах их дислокации теперь только руины ... Именно этих результатов мы и ждали, — написал Рамзан Кадыров. — За свои бессмысленные террористические акты ... Украина уже заплатила очень дорого». Он добавил, что «таких массированных по длительности воздушных ударов Киев еще не испытывал».