В Самарской области объявлен отбой угрозы атаки БПЛА

Отбой опасности атаки вражеской беспилотной авиации объявлен в Самарской области утром в понедельник, 8 декабря. Об этом сообщает Единая госсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Самарской области ночью в понедельник. Ограничения на прием и выпуск самолетов в местном аэропорту Курумоч не вводились. Но в настоящее время задерживается вылет четырех рейсов из Самары (в Тобольск, Новый Уренгой, Нижний Новгород и Сургут). Также опасность атаки вражеских беспилотников объявлялась в понедельник в Оренбуржье.

Георгий Портнов