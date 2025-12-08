Водитель BMW под Энгельсом выехал на встречную полосу, погиб ребенок

В Энгельсском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП, погибли три человека, включая ребенка. Авария случилась вечером 7 декабря на трассе Р-208, недалеко от села Широкополье.

По данным регионального управления МВД, около 20:30 по местному времени столкнулись BMW и Ford. В результате погибли три человека. Правоохранители выясняют причины происшествия.

Прокуратура уточнила, что водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford. Среди погибших был ребенок. Водитель и пассажиры BMW получили травмы и были госпитализированы.

Никита Маркелов