На набережной Саратова нашли тела утонувших молодых людей

В Саратове на реке Волга произошла трагедия: молодой человек Денис Насенков утонул, спасая девушку, упавшую с моста. Оба погибли, их тела нашли 6 декабря на Новой набережной.

Мать погибшего, Олеся Мухина, рассказала РЕН ТВ, что ее сын попытался спасти девушку, но не смог. Она уточнила, что ее сын был без кроссовок и куртки, лишь в толстовке, когда прыгнул в воду. Виолетта Горшкова, как выяснилось, поскользнулась и упала в реку. Ее отец, присутствовавший при обнаружении тел, сообщил, что девушка была без шубы, но в сапогах.

Инцидент произошел 29 ноября. После исчезновения молодых людей было возбуждено уголовное дело, но Олеся Мухина отметила, что смерть не носит криминальный характер.

Никита Маркелов