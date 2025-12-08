В Салехарде планируют увеличить время работы общественного транспорта

Глава Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Алексей Титовский поручил администрации города рассмотреть возможность увеличения времени работы общественного транспорта, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Администрация по поручению мэра также обработает и другие обращения, которые поступили от жителей Салехарда на прямую линию с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. «Привлек внимание вопрос, касающийся продления времени работы общественного транспорта, поскольку и медицинские учреждения, и спортивные секции работают допоздна. В ближайшие дни детально изучим потребность, проработаем изменения и дадим обратную связь»,— сказал господин Титовский.

Ирина Пичурина