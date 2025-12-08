Мэрия Саратова не вернет памятник жертвам домашнего насилия в сквер Никитиных

В Саратове убрали памятник жертвам домашнего насилия с площади Кирова. Причину мэрия объяснила изданию СарБК.

Памятник располагался в сквере Братьев Никитиных. Администрация города уточнила, что конструкцию убрали из-за ее разрушения и чтобы избежать несчастных случаев.

Чиновники добавили, что памятник не был включен в реестр муниципальной собственности, поэтому его ремонт или перенос не планируется. На месте демонтированного памятника новый арт-объект устанавливать не будут.

Никита Маркелов