В Оренбуржье ожидается похолодание до -22 °C

Похолодание до -17, -22 °C произойдет местами в северных и восточных районах Оренбуржья ночью в среду, 10 декабря. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В регионе ожидается переменная облачность без осадков. В этот период в Оренбургской области будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 9...14 м/с.

Синоптики отмечают, что в настоящее время регион находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Через Оренбуржье проходят слабовыраженные атмосферные фронты.

Небо затянуто низкой и плотной облачностью. В большинстве районов региона выпадают небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. В этом году наступление метеорологической зимы в Оренбуржье затягивается, и только на востоке области среднесуточные температуры опустились ниже нуля. На остальной территории сохраняется поздняя осень.

Георгий Портнов