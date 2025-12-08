В югорском поселке Солнечный сгорел двухэтажный многоквартирный дом

В поселке Солнечный Сургутского района произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Пострадал один 55-летний житель из-за отравления угарным газом — его госпитализировали в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Возгорание произошло вечером 7 декабря. Огонь охватил всю площадь здания, что привело к обрушению кровли. На месте происшествия работали 25 пожарных и восемь единиц техники. Площадь возгорания составила около 600 кв. м.

В 22:24 пожар был локализован, в 23:25 ликвидировали открытое горение.

Ирина Пичурина