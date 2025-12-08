Судебный процесс по делу об изъятии здания оздоровительного центра в Перми отложен до января

Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение дела по иску департамента земельных отношений администрации Перми к предпринимателю и владельцу холдинга «Автопрестиж» Евгению Ляндаеву. Мэрия пытается через суд изъять объект незавершенного строительства площадью 4 тыс. кв. м на ул. Кировоградской, 85. Здесь предприниматель строил оздоровительный комплекс со спортивными залами и площадками для занятий лечебной физкультурой.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Как следует из материалов дела, «представитель ответчика просит предоставить время для ознакомления с делом; пояснил, что объект построен; возражает против завершения предварительного судебного заседания».

Решением суда предварительное заседание перенесено на 15 января 2026 года.

Напомним, как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», участок был сдан в аренду господину Ляндаеву для строительства. Разрешение на строительство объекта было выдано 7 мая прошлого года со сроком действия до 7 февраля 2025 года. Но к моменту окончания действия договора работы не были завершены. В настоящее время на объект незавершенного строительства наложен арест. Ранее в мэрии сообщали о намерении продать объект с публичных торгов, чтобы впоследствии завершить начатое строительство.